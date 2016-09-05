Спеціаліст порадила, як захистити суглоби під час тренувань

Через несистематизовані заняття у фітнес-залі можна заробити проблеми із суглобами. Як застрахуватися? Розповідає Ганна Кірюхіна, сертифікований тренер з фітнесу і бодібілдингу:

- Травми суглобів виникають у новачків або людей старшого віку, повідомляє Мedinfo.ua. Для того щоб зменшити навантаження на суглоби або взагалі її виключити, необхідно дотримуватися таких правил:

Перед початком фізичних вправ обов'язково виконуйте розминку або суглобову гімнастику, вона займе 10-15 хвилин, але збереже ваше здоров'я. Розминка включає в себе обертові рухи плечовими суглобами, згинання і обертання в ліктях, а також розминку зап'ясть.

Необхідно включати в розминку і нижні відділи: колінний суглоб, тазостегновий, легкі кругові рухи в кожній ділянці і ходьбу в середньому темпі, можна виконувати її на місці. Розігрівання зменшить ймовірність травм за рахунок припливу крові і підвищить еластичність при виконанні вправ.

Читайте такожФізичні навантаження сприяють роботі мозку - дослідженняЗменшити навантаження можна і за допомогою спеціальних фіксаторів, які пропонують на всі перераховані суглоби ортопедичні салони. Вони будуть забезпечувати підтримку і давати додатковий приплив крові. Наприклад, купіть колінний бандаж або спеціальні бинти на зап'ястя.

Після виконання фізичного навантаження напругу зніме гаряча ванна і спеціальні суглобові гелі для розігріву, широко представлені в аптеках.

Додайте в раціон колаген і вітаміни (комплексні), заповніть відсутній дефіцит вітаміну D і кальцію.