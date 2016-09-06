Академія медичних наук оголосила конкурс на посади очільників 5 наукових установ

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту НАМН України, Постанови Бюро Президії НАМН України від 31.08.2016 р. № 15/1, бюро Президії НАМН України оголошує конкурс на посади керівників наукових установ НАМН України:

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України»

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

ДУ «Інститут урології НАМН України»

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

Висування кандидатур на посади керівників вищезазначених наукових установ НАМН України здійснюють у встановленому законодавством порядку.

Подання на кандидатів на посади керівників вищенаведених наукових установ НАМН України необхідно надіслати до Президії НАМН України не пізніше 01.11.2016 р.

У поданнях мають міститися характеристики наукової, науково-організаційної та інших видів діяльності претендентів.

Адреса Президії НАМН України: вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050.

Контактні телефони: (044) 483-04-70, (044) 489-39-79, (044) 489-39-81