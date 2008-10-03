У надмірній вазі у дітей винні мультфільми

Британський журнал для споживачів Which? оголосив, що образи, які використовуються при оформленні дитячих харчових продуктів, виробляють у дітей звичку до нездорового харчування.

До "шкідливих" персонажів були віднесені, зокрема, "Медовий Монстр" (Honey Monster) і Тігр Тоні (Tony The Tiger) з упаковок пластівців, а також кролик Квікі компанії Nesquik. В цілому ж фахівці прийшли до висновку, що жоден з 19 досліджених персонажів не пропагує здоровий підхід до їжі.

Між тим в ході опитування дві третини британців заявили, що для реклами нездорових продуктів не повинні використовуватися будь-які популярні мальовані персонажі. Дослідники з Which? Закликали рекламні компанії внести відповідні поправки до документів, що стосуються саморегуляції. Інакше вони обіцяють звернутися з проханням вплинути на ситуацію до уряду.

Представники компаній - виробників продуктів, у свою чергу, заявляють, що не можуть зрозуміти, чого від них хочуть захисники прав споживачів. За словами бізнесменів, вони просто оформляють призначену для дітей продукцію так, щоб вона подобалася дітям. До речі, деякі з персонажів, які стали об`єктом критики, існують вже близько 80 років.

medportal.ru