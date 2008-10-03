Індія бореться з палінням

Як заявив індійський міністр охорони здоров`я Анбумані Рамадосс, закон повинен понизити кількість курців в країні і захистити населення від пасивного паління.

В Індії налічується 120 млн. курців, і, за словами оглядачів, властям доведеться пильно стежити за дотриманням заборони. Порушникам загрожує штраф у розмірі 200 рупій (4,5 долара).

Від пов`язаних з курінням захворювань в Індії щорічно помирають 900 тисяч чоловік. Очікують, що до 2010 року їх число зросте до мільйона.

Як зазначають представники міністерства охорони здоров`я Індії, сотні тисяч людей, які ніколи в житті самі не палили, помирають від того, що дихають тютюновим димом.

За словами працівників сфери охорони здоров`я, людина, яка не палить, але знаходиться в прокуреному приміщенні, піддається дії більш, ніж чотирьох тисяч хімічних речовин і схильна до раку легенів, серцевих хвороб, бронхіту і астми.

У столиці Індії Делі в багатьох офісних будівлях, ресторанах і готелях вивішені таблички "Не палити".

Власті представили список суспільних місць, в яких куріння буде заборонено, а також перерахували офіційних осіб, обов`язком яких буде стягувати штраф з порушників.

На вулиці і вдома палити не забороняється.

news.bbc.co.uk