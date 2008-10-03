Посол Японії в Україні передав медобладнання Житомирській дитячій лікарні

Для проведення аналізу питної води

У Житомирі посол Японії в Україні Мацуо МАБУЧІ передав медичне обладнання відділенню новонароджених обласної дитячої лікарні. Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії вручення медобладнання взяли участь керівники обласної влади, медики, журналісти та активісти медико-екологічного центру "Здорове довкілля при міжнародній організації "Жіноча громада". Зокрема, медикам Житомирської обласної дитячої лікарні безкоштовно вручено обладнання для проведення аналізу питної води.

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