Хворим на діабет показані заняття аеробікою

Пацієнти з діабетом другого типу, що регулярно займаються аеробікою, скорочують рівень жиру в печінці на цілих 40%, підрахували клініцисти Університету Джонса Хопкінса /США/.

Перевищені показники жирів в печінці поширені у діабетиків і часто приводять до серцевих хвороб. У шестимісячному дослідженні чоловікам і жінкам з поставленим діагнозом пропонувалося три рази на тиждень протягом 45 хвилин займатися аеробікою. Така фізична активність дозволила зменшити жири і понизити навантаження на печінку.

Також аеробні вправи удосконалювали спортивну форму хворих, запобігали серйозній втраті ваги, збільшували мускульну силу на 7%, на 6% знижували масу тіла і сантиметри в талії. Ці додаткові вигоди аеробіки найсприятливішим чином позначалися на здоров`ї учасників медичного обстеження. Лікарі підкреслюють, що для діабетиків дуже важливо уникати сидячого способу життя. Аеробіка є нескладним і доступним способом попередити ускладнення діабету, включаючи печінкову недостатність і серцеву хворобу.

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