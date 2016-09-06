Мінфін хоче, щоб у 2017 році лікарні самі оплачували комунальні послуги

Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на підсумки розширеної наради з регіонами щодо бюджетної політики на 2017 рік під головуванням заступника міністра фінансів Сергія Марченка за участю представників департаментів фінансів обласних держадміністрацій, асоціацій органів місцевого самоврядування, Комітету Верховної Ради з питань бюджету та Держказначейства.

Читайте такожНардепи згадали про медстрахування: черговий законопроект внесений на розгляд

Як відзначається в повідомленні, також серед новацій бюджету на 2017 рік - перехід місцевих бюджетів на програмно-цільовий метод бюджетування, що передбачає формування бюджетів, орієнтованих не на наявні ресурси бюджету, а на їх ефективне використання.

«Зараз ми працюємо над збалансуванням показників бюджету. Наша мета - отримати реальний і ефективний кошторис країни, яка буде стимулювати економічний розвиток і зростання», - наводяться в повідомленні слова Марченка.

Читайте такожСтатус закладів охорони здоров'я та їх фінансування зміняться

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою міністра фінансів Олександра Данилюка, Мінфін має намір почати процес зведення проекту держбюджету на 2017 рік і подати документ до парламенту у встановлений законодавством термін - до 15 вересня. При цьому, як зазначив міністр, Мінфін змінить принцип формування бюджету, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей.