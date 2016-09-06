МОЗ відмінив штатні нормативи для медичних закладів

14:50, 06 вересня 2016
Країна
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Тепер головлікар сам визначатиме кількість посадових місць для медсестер, санітарів та прибиральниць, залежно від потреб, а не приписів МОЗ.

Фото УНІАН

МОЗ України відмінив штатні нормативи й типові штати для закладів охорони здоров’я.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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"Потреба у медсестерах регульована кількістю ліжок, а у прибиральницях – типом підлоги. Саме за такими “дороговказами”, тобто нормативами, мав формуватися штат будь-якого закладу охорони здоров’я протягом останніх 16 років. У подальшому від такого штату залежало фінансування закладу. Це відірване від реальності знущання над організацією роботи. Ми знаємо цінність свободи у самостійному визначенні своїх потреб та формуванні власної команди, тому першим нашим спільним рішенням була відміна наказу №33 від 23.02.2000", - написала Супрун.

За її словами, тепер керівники закладів охорони здоров'я зможуть самостійно визначати їхню структуру, "яка базуватиметься на досвіді та здоровому глузді".

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