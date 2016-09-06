Верховна Рада проведе парламентські слухання про права дитини

Верховна Рада України прийняла постанову про проведення парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист" (12 жовтня 2016 року) (№5007).

Читайте такожШтаб Ахметова продовжує адресну допомогу в рамках програми "Ліки дітям"Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів із 352 зареєстрованих в сесійній залі.

У постанові зазначається, що Кабінет Міністрів до 25 вересня має підготувати і подати до Верховної Ради необхідні інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали з тематики парламентських слухань та конкретні пропозиції до проекту їх рекомендацій, а також визначити доповідачів із зазначеного питання.

Читайте такожВ Україні затвердили заходи щодо Конвенції ООН про права дитиниСеред іншого, Комітет ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму з залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і громадських організацій повинен здійснити відповідні заходи щодо організаційного та методичного забезпечення проведення парламентських слухань.