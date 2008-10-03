Раковим хворим протипоказаний вітамін С

Дослідження Онкологічного Центру Слоан-Кеттерінг в США показало, що хворим раком протипоказаний популярний вітамін С (аскорбінова кислота). Це дослідження проводилося в лабораторних умовах і не на людях або людиноподібних приматах, а на мишах.

Експерименти показали, що прийом вітаміну значно - на 30-70% - знижує сприйнятливість організму до дій антиракових препаратів. Автори експерименту відзначають, що випробували всі основні типи подібних ліків. Більш того, у мишей, які одержували значні дози вітаміну С, ракові пухлини росли значно швидше, ніж у аналогічних гризунів, яких не годували аскорбінкою.

Раніше вплив вітаміну С досліджувався багато разів, і результати були дуже суперечливими. З одного боку, цей вітамін є могутнім антиоксидантом і, отже, корисний для профілактики раку і лікування хворих. З іншого боку, було доведено, що деякі види антиракових препаратів, що використовуються при процедурах хіміотерапії, дуже погано взаємодіють з вітаміном - в результаті утворюються вільні радикали, що руйнують здорові клітки.

Якщо висновки Центру Слоан-Кеттерінг підтвердяться, то буде доведено, що вітамін С можна використовувати для профілактики, але у жодному випадку - для лікування раку.

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