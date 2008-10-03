Ріпа поверне голос

Цілющі якості ріпи починаються вже з її харчових властивостей: вона збуджує апетит, посилює виділення шлункового соку, поліпшує травлення, чим оберігає від шлункових захворювань.

Вареною ріпою і вареним соком здавна лікували гострий ларингіт з різким кашлем і охриплістю, застосовували при бронхіальній астмі, а також як засіб, що поліпшує сон і вгамовує сильне серцебиття. Теплим відваром полоскали рот, якщо болів зуб, оскільки, як з’ясувалося нині, ріпа має протизапальні та антисептичні властивості.

Склянка свіжого соку, на третину розведеного водою, — чудовий жовчогінний засіб. Пюре з тертої свіжої ріпи з олією — ефективний засіб, що стимулює кислотоутворення і секреторну функції. У цьому вона поступається тільки свіжому огірку і білокачанній капусті.

Протипоказана ріпа при виразковій хворобі, запаленнях кишечника і зоба.

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