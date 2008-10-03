Порушено кримінальну справу стосовно керівників дитсадка, де отруїлися діти

Стосовно керівників дитсадка у місті Скалаті Підволочиського району, в якому діти масово захворіли на дизентерію, порушено кримінальну справу.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, працівниками прокуратури встановлено, що масове отруєння спричинило те, що службові особи дитсадка допустили вживання дітьми продуктів, які не відповідають вимогам санітарних норм і не пройшли обов‘язкової сертифікації.

“Крім цього, керівництво садка не відсторонило від роботи осіб, які зобов‘язані були пройти обов‘язкові профілактичні медичні огляди. За попередніми даними, одна з працівниць закладу хворіла дизентерією, проте була допущена до приготування їжі для дітей”, – зазначила Л.ДОЛІШНА.

За її даними, після отруєння у дитсадку, упродовж 26-29 вересня 2008 року до інфекційного відділення Скалатської лікарні №2 було госпіталізовано 29 дітей із діагнозом кишкова інфекція.

“Проведеним бактеріологічним дослідженням мікроорганізми Shigella sonnei (збудники дизентерії) виявлені у дітей, у продуктах, які вони споживали, та у працівників дитсадка. На даний час цією хворобою вже заразились кілька батьків хворих діток”, – повідомила Л.ДОЛІШНА.

За її словами, органи прокуратури зараз перевіряють всі дошкільні заклади області щодо дотримання вимог законодавства про охорону здоров‘я. До дисциплінарної та адміністративної відповідальності уже притягнуто 35 посадових осіб, які не забезпечили належної організації харчування в дошкільних закладах.

Стосовно ж службових осіб дошкільного закладу у Скалаті прокурор Підволочиського району порушив кримінальну справу за ч.1 ст.367 Кримінального Кодексу України (службова недбалість).

Як повідомляв УНІАН, 26 і 27 вересня до інфекційних відділень лікарень у містах Скалат, Підволочиськ і Тернопіль з попереднім діагнозом «харчове отруєння» було госпіталізовано 19 дітей 2002 і 2003 років народження, вихованців дитсадка «Ромашка», що у м. Скалат. Станом на 7:00 28 вересня в лікувальних закладах перебували 19 дітей, ще 5 – на амбулаторному лікуванні. Усі вони були у стані легкої та середньої тяжкості.

Всього у згаданому дошкільному закладі виховуються 153 дитини.

29 вересня голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ заявив, що ініціює звільнення директора дитсадка у Скалаті Підволочиського району. За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, діти захворіли на дизентерію, оскільки у дитсадку їм дали неякісне молоко.

“Як з’ясувалося, керівництво дитсадка халатно поставилося до своїх обов’язків і заміть купувати молоко у структури, яка займається постачанням сертифікованої молокопродукції, закуповувало його у місцевої жительки. Принесене нею неякісне молоко призвело до масового захворювання дітей”, – зазначив голова ОДА.