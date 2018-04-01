Допоможемо хворому горлу

Одне з найбільш поширених осінніх захворювань — ангіна, вона ж — гостре запалення мигдалин (гланд), тонзиліт або просто запалення горла. Підхопити її легко — варто тільки перемерзнути, намочити ноги або випити холодний напій, і мікроби, що викликають тонзиліт, тут як тут.

У нормі гланди (а це органи місцевого імунітету) повинні нейтралізувати цю інфекцію. Але їм заважає переохолодження — воно різко уповільнює активність імунітету. Тому найкращою першою допомогою при перших же неприємних симптомах в горлі — почервонінні і першінні — буде зігрівання. Якщо ви на вулиці, постарайтеся швидше потрапити додому, а вдома відразу лягаєте в тепле ліжко.

Зігрівшись, прополощіть горло одним з розчинів для полоскання, які усувають наліт на мигдалинах. Це може бути розчин кухонної солі (1 ч. л. на стакан кип`яченої води). Вони добре «витягають» цей наліт. А ось розчином соди краще горло не полоскати: він подразнює слизову оболонку, і інфекція ще глибше проникає в неї.

Добре зарекомендували себе при полосканні трав`яні відвари календули, ромашки, шавлії (заварювати 1 ст. л. на стакан кип`ятку). Добре допомагає і настойка часнику: 100 г подрібнених часточок часнику залийте 1 склянкою теплої води і настоюйте 4 години або ж приготуйте засіб для полоскання з однакової кількості лимонного соку з медом. Ще один варіант розчину для полоскань — півсклянки бурякового соку з 1 ст. л. оцту. Всього таких полоскань повинно бути 8—10 разів на добу.

Чи потрібні антибіотики

На жаль, частими гостями на тумбочці біля ліжка під час ангін бувають антибіотики. Не дивлячись на побічні ефекти, їх застосування виправдане, щоб не допустити ускладнень, а вони у ангіни можуть бути дуже серйозними — наприклад, запалення нирок, серця і ревматизм. При ангіні ефективні як місцеві антибіотики у вигляді аерозолів, наприклад, на основі фузафунгіну, так і сиропи і пігулки (ампіцилін, амоксициллін, макроліди). Але приймати антибіотики без призначення лікаря категорично не можна: тільки фахівець може підібрати вам відповідний антибіотик і розрахувати його дозу.

Приблизно у 10% випадків при застосуванні антибіотиків ангіна не виліковується з першого разу — тоді лікар повинен призначити мазок з горла. Лаборанти перевірять збудника, який висіється, на чутливість до різних антибіотиків і підберуть найбільш відповідний — після курсу лікування ним ангіна обов`язково пройде.

Щоб не заразити ангіною інших, заведіть собі окрему чашку і пийте тільки з неї.

Ангіни бувають різні

Катаральна

Якщо температура не вище 37—38 С, ви відчуваєте надокучливе першіння, слабкість, немає апетиту, трохи боляче ковтати, а мигдалини червоні, у вас найлегша форма ангіни — катаральна. Тривалість катаральної ангіни — 3-5 днів. Можливе ускладнення — отит. Нерідко таке захворювання проходить і саме, при домашньому лікуванні, але якщо його не лікувати, воно може перейти у більш важку форму, тому краще знаходитися під спостереженням лікаря і чітко дотримувати його рекомендацій.

Лакунарна

Якщо температура відразу піднімається до 39 С—40 З, збільшуються підщелепні лімфовузли і із-за сильного болю ви не можете не тільки їсти, але й ковтати слину, мигдалини червоні, але з сіруватим або жовтим нальотом, то це важча форма ангіни — лакунарна. Ця ангіна викликає загальну інтоксикацію з болем в спині, серці і суглобах. Хвороба протікає бурхливо і триває 7-10 днів.

Обов`язково потрібно звернутися до лікаря: під маскою такої ангіни може ховатися смертельно небезпечне захворювання — дифтерія. Лікування зазвичай включає антибіотики.

Фолікулярна

Якщо температура тіла висока — 39 С—40 С, на набряклих мигдалинах видно жовті утворення величиною з головку шпильки у вигляді зірочок, то у вас фолікулярна ангіна, також одна з важких її форм. При цій формі дуже збільшуються і болять підщелепні лімфовузли. Триває фолікулярна ангіна до 7 днів. Таку форму ангіни неможливо вилікувати без лікарської маніпуляції — промивання мигдалин із шприца. Як і при лакунарній ангіні, лікування зазвичай включає антибіотики.

Флегмонозна

Одна з найважчих форм ангіни. За симптомами нагадує важку форму лакунарної ангіни, з підвищенням температури до 40 С, але при цьому шия з одного боку припухає і болить — виникає т.з. паратонзилярний абсцес (у жировій клітковині навколо мигдалин і глотки скупчується гній). При такій картині терміново потрібно викликати швидку «допомогу» — абсцес загрожує життю, і позбавитися його можна тільки хірургічно.

Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу лікарю-отоларингологу вищої категорії, обласної лікарні ім. М.І.Пірогова м. Вінниці Анатолію Лобко.

Тетяна Приходько

segodnya.ua