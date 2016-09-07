Мінфін планує збільшити фінансування програм підтримки тяжкохворих українців

Міністерство фінансів України має намір збільшити фінансування програм підтримки українців із тяжкими хворобами, вперше за 25 років запланувавши забезпечити їхні потреби в медикаментах у повній мірі.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на підсумки зустрічі міністра фінансів Олександра Данилюка з міністром охорони здоров'я Уляною Супрун за участі представників громадської організації «Пацієнти України».

Як зазначається в повідомленні, в Україні проживає понад мільйон онкохворих людей, а також тисячі людей, які страждають на ВІЛ/СНІД та інші смертельні хвороби, при цьому діюча система фінансування дозволяє покрити приблизно половину потреб цих людей у медикаментах.

Читайте такожЗапустили сайт "Ліки-контроль" для моніторингу наявності куплених за бюджетні кошти ліківМінфін планує у півтора рази збільшити фінансування програм для лікування людей, які страждають на онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, гемофілію, вірусні гепатити, розсіяний склероз, цукровий діабет, серцево-судинні, судинно-мозкові та інші тяжкі захворювання. Зокрема, після 3,95 млрд грн, закладених у бюджеті на ці цілі в 2016 році, фінансування буде збільшено на 2,1 млрд грн - до 6 млрд грн, включаючи фінансування трансплантацій та ендопротезів.

Водночас Мінфін спільно з МОЗ та громадськими організаціями працюватиме над підвищенням прозорості та ефективності бюджетних витрат, щоб позитивний ефект від збільшення фінансування отримали якомога більше українців. Зокрема, завдяки зміні системи закупівлі ліків тепер ці закупівлі відбуваються через міжнародні організації, і вже вдалося закупити препарати для лікування онкологічних захворювань на 45% дешевші, ніж минулого року.

Читайте такожКабмін урегулював питання додаткових закупівель ліків і виробів медпризначенняМінфін підкреслює, що ухвалене рішення дозволить забезпечити тяжкохворих українців безкоштовними ліками й врятувати тисячі життів, але для цього необхідно знайти неефективні витрати і перенаправити кошти туди, де вони дійсно потрібні й принесуть більше користі.

Як приклад Мінфін повідомив, що вже проводить скорочення Державної фіскальної служби і має намір ліквідувати податкову міліцію, а кількість контролюючих органів у державі скорочено в три рази.

Для пошуку оптимального рішення Мінфін закликав усіх охочих надсилати свої пропозиції, як вивільнити ресурс і підвищити ефективність витрат на закупівлю медичних препаратів тяжкохворим українцям, на електронну адресу presa@minfin.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою міністра фінансів Олександра Данилюка, Мінфін має намір почати процес зведення проекту держбюджету на 2017 рік і подати документ до парламенту у встановлений законодавством термін - до 15 вересня. При цьому, як зазначив міністр, Мінфін змінить принцип формування бюджету, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей.

Читайте такожПитання забезпечення ліками дітей з орфанними хворобами залишається невирішенимКабмін затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогноз зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції-з 8,1% у 2017 році до 5,2% у 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% у 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежено 66,8% ВВП, у 2019 - 61,8% ВВП. Курс гривні закладається на рівні 27,2 грн за долар у 2017 році.