МОЗ скасував наказ про ліжко-місця

Про це в ефірі Громадського розповів заступник міністра охорони здоров'я України з напрямку реформ Павло Ковтонюк.

«Ми вже в перший день роботи (2 вересня – ред.) скасували горезвісний наказ МОЗ №33, який називають «наказ про ліжко-місця». Цей наказ говорив, що лікарня повинна все планувати відповідно до кількості ліжок у закладі», – сказав він.

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За його словами, цей наказ був наслідком радянської планової економіки, на який скаржились лікарі.

«Але виявилось, що велика частина людей не готова до таких змін. Вони звикли, що за них все планують з Києва. І коли ми сказали: ви вільні, плануйте тепер все самі – то утворився певний вакуум», – сказав він.

За його словами, це один з кроків до автономізації медичних закладів в Україні. Крім того, у міністерстві планують розробити методичні рекомендації для лікарень з цього приводу.

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«Ми не хочемо бути якимись різкими людьми. Ми розробимо методичні рекомендації, для цього зберемо групу з головних лікарів, які вміють це добре робити – і нехай поділяться своїм досвідом. Але я принципово не хочу, щоб міністерство вказувало працівникам лікарні скільки у них на кілограм білизни повинно бути працівників пральні», – сказав Ковтонюк.