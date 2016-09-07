Проблеми переселенців Донбасу обговорять на зустрічі Тристоронньої контактної групи

Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками засідання в Мінську.

"Члени робочої підгрупи з гуманітарних питань обговорювали, зокрема, питання внутрішньо переміщених осіб і біженців. Координатор групи, посол Тоні Фріш підкреслив важливість досягнення довгострокових рішень, спрямованих на полегшення важкої гуманітарної ситуації, особливо у зв'язку з майбутньою зимою", - сказав Сайдік.

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За його словами, потреби вразливих груп, зокрема внутрішніх переселенців і біженців, стануть предметом подальшого обговорення на майбутніх зустрічах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи.