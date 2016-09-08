Україна закликала дотримуватися конвенції щодо участі дітей у збройних конфліктах

Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Фейсбук.

«У рамках роботи гуманітарної підгрупи Україна закликала всі сторони дотримуватися протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. Цей документ забороняє втягнення неповнолітніх у військові дії», - написала вона.

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Оліфер також зазначила, що Україна вітає всі ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста, спрямовані на допомогу всім дітям Донбасу, зокрема, тим, хто живе на території «сірої» зони.