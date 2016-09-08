Міжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експерт

Міжнародні організації, які закуповували лікарські препарати за державними програмами за бюджетні гроші, фактично не зекономили кошти для України, а просто знизили необхідні квоти.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук головний інфекціоніст України завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.Богомольця професор Ольга Голубовська.

Читайте такожВ Україні проблеми з поставками ліків: від міжнародних організацій вимагають пояснень

"Нарешті сьогодні робоча група МОЗ зрозуміла, яким це чарівним чином ПРООН нам "зекономила" $110 000 на закупівлю препаратів від гепатитів, враховуючи те, що регіони отримали кількість ліків (і то не всіх), помітно в менших кількостях, ніж замовлялося згідно з квотами. Ніколи не здогадаєтеся. Виявляється, міжнародна організація підрахувала, що виділених грошей не вистачає на замовлені препарати і тому... самостійно зменшила квоту на 22%; відповідно, регіони і отримали менше препарату. І це, виявляється, економія ...:) тобто, приміром, вас посилають в аптеку з переліком життєво необхідних ліків для всіх членів сім'ї вартістю у 1000 гривень, ви купуєте меншу кількість за 800, решту вважаєте економією, повертаєтеся додому і знущально питаєте "що б вам ще купити", - написала експерт.

Читайте такожМОЗ і британське агентство підписали угоду на закупівлю ліків

"Тому члени робочої групи разом з присутнім представником ПРООН погодилися з тим, що це не ЕКОНОМІЯ, а просто ЗАЛИШОК коштів, одержаних у результаті штучно заниженою потреби, який треба заплатити, просто купивши те, що замовляли регіони.... Відразу скажу, що нічого кримінального в цьому немає, грошей не вистачало, квоту знизили...ну, не погодили, ну, рибавірин вперше купили за ціною, що у десятки разів перевищує закупівельну ціну попередніх років... але не треба вводити,м'яко кажучи, в оману всіх, включаючи керівництво всіх рівнів, що нам щось заощадили", - зазначила Голубовська.

"Я вже не кажу про те, що можна було б порадитися з експертами, на чому точно "економити"/недозакуповувати не можна, ризики для деяких пацієнтів серйозні ...Але у них там, мабуть, свої експерти, мультидисциплінарні ... Тепер цікаво, чи будуть витирати свої пости в фейсбуці деякі "піклувальники" про всіх пацієнтів в Україні ...) хоча можна і збрехати-недорого взяти", - написала медик.