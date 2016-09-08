Кабмін утворив робочу групу щодо оцінювання демографічної ситуації в країні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, останнім часом виникли серйозні питання, пов'язані з воєнним конфліктом на Сході України, анексією Криму і відбулося переміщення значної частини населення.

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"Нам необхідно цей неконтрольований міграційний рух оцінити, втрати людських ресурсів, для того, щоб мати правильні цифри, зробити прогнозування всіх показників соціально-економічного розвитку населення... У зв'язку з цим пропонується проектом постанови створити таку робочу групу", - наголосив міністр.