Кабмін утворив робочу групу щодо оцінювання демографічної ситуації в країні
12:55, 08 вересня 2016Країна
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Кабінет міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з питань науково обгрунтованого оцінювання демографічного розвитку України.
Кабінет міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з питань науково обгрунтованого оцінювання демографічного розвитку України / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, останнім часом виникли серйозні питання, пов'язані з воєнним конфліктом на Сході України, анексією Криму і відбулося переміщення значної частини населення.
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"Нам необхідно цей неконтрольований міграційний рух оцінити, втрати людських ресурсів, для того, щоб мати правильні цифри, зробити прогнозування всіх показників соціально-економічного розвитку населення... У зв'язку з цим пропонується проектом постанови створити таку робочу групу", - наголосив міністр.
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