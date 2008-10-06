Вегетаріанство підвищує ризик раку

Шведські учені встановили, що вживання великої кількості м`яса і риби не підвищує ризик розвитку раку молочної залози, на відміну від пересиченої рослинними жирами дієти.

Дослідження, проведене в Швеції, в якому взяли участь 11699 жінок, старших від 50 років, показало нові аспекти здорового харчування. За 10 років дослідження 430 з цих жінок захворіли на рак молочної залози. Проаналізувавши їх дієтичні пристрасті, учені прийшли до висновку, що вживання рослинної їжі не таке корисне, як вважалося раніше, а м`ясо і риба після приготування не набувають канцерогенних властивостей.

Під час термічної обробки м`яса і риби, у них з`являються особливі речовини, гетероциклічні аміни, які підозрювали в можливій канцерогенності. За наслідками даного дослідження, жінки, харчування яких було багате на гетероциклічні аміни, захворювали раком молочної залози не частіше, ніж ті, хто вживав мало м`яса і рибу. Зате виявилось, що жінки, дієта яких була насичені омега-6 поліненасиченими жирними кислотами, які виявлені в більшості рослинних жирів, мають підвищений ризик захворіти на рак грудей.

Результати даного дослідження перекликаються з попередніми дослідженнями впливу дієти на розвиток раку грудей. Тоді був виявлений підвищений ризик розвитку раку молочної залози, при підвищенні рівня жирів і інсуліну в крові жінок, що вживали велику кількість хлібобулочних виробів з муки дрібного помелу. Учені прийшли до висновку, що жінки, які їдять менше м`яса, вживають більшу кількість хліба.

Дослідники ще не можуть визначити, яким саме чином провокується рак молочної залози при збагаченні дієти омега-6 поліненасиченими кислотами. Проте, вони рекомендують обмежити вживання рослинних жирів, зрівноваживши їх вживання з жирами тваринного походження, щоб зменшити ризик розвитку пухлин молочної залози.

health-ua.com