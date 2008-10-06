У суботу Яценюк відкрив у Чернівцях фотовиставку «Доторкнутися і побачити»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, який сьогодні бере участь у святкуванні 600-ліття Чернівців, відкрив у кінотеатрі «Чернівці» виставку тактильних фотографій «Доторкнутися і побачити», автором якої є Юрій БІЛАК з Франції, коріння якого походить з України, зокрема з Чернівців.

Під час презентації фотовиставки спікер парламенту наголосив, що вона є унікальною, і аналогів подібної виставки його фонд «Оупен Юкрейн», який долучився до її організації, не знайшов у Європі.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, подібна фотовиставка потрібна навіть не стільки людям з вадами зору, скільки нормальним людям, зокрема владі, яка повинна опікуватися людьми, які є громадянами України, але в силу різних обставин мають фізичні вади і не можуть бути повноцінними.

А.ЯЦЕНЮК також додав, що Чернівці стали сьомим містом в Україні, де презентується така фотовиставка. Разом із мером міста Чернівці Миколою ФЕДОРУКОМ та першим заступником губернатора Буковини Віктором ПАВЛЮКОМ спікер відвідав зал, де експонується фотовиставка, під час чого Ю.БІЛАК подякував А.ЯЦЕНЮКУ в присутності громадськості та ЗМІ за її організацію.

Довідка УНІАН. "Доторкнутися і побачити" - 30 рельєфних репродукцій оригінальних фотографій із серії «Українці» на прозорому аркуші формату А3. Кожна фотографія супроводжується звуковим описом оригіналу на MP3-плеєрах. Тексти озвучили 18 відомих українців – А.ЯЦЕНЮК, Катерина ЮЩЕНКО, Ніна МАТВІЄНКО, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Богдан БЕНЮК, Олег СКРИПКА, Фома з гурту «Мандри» та інші.