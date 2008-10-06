Україна готується до епідемії грипу

У країну вже завезли вакцину з Франції, Росії, Німеччини і Бельгії. Своїх препаратів в Україні традиційно немає. Щороку людство стикається з новими штамами грипу. Вірус стрімко мутує, відзначають медики. Скільки людей - стільки і вірусів. На щастя, більшість збудників хвороб всередині нас сплять.

Правда, півстоліття назад - спали міцніше. Тепер люди все активніше курсують по світу - і тим самим будять бацили.

Мутації вірусів грипу сприяє ще і те, що їздити тепер доводиться буквально в інтимній близькості один від одного. Якщо на відстані витягнутої руки ще зберігається шанс не підхопити чужі віруси і нікого не нагородити своїми, то в звичайній міській штовханині шанси обмінятися невидимими ворогами наближаються до 100 відсотків.

Цього року північну півкулю атакуватимуть три основні штами - "Брісбен-1", "Брісбен-2", що прийшли з Австралії, і вірус "Флоріда", вперше виявлений в однойменному штаті Америки. З ними людство вже знайоме. Але "Брісбен-1" до України не заглядав ще жодного разу.

Спалах епідемії традиційно чекають в кінці жовтня.

Щороку лабораторії всього світу створюють вакцини, актуальні саме для цього сезону.

Україна з року в рік купує чужі розробки. Вітчизняні дослідження в цій галузі полишили ще в радянський час. Тепер, щоб все відновити, потрібно 10 років і мільйони гривень. А для українців, які не довіряють імпортній протиотруті, порада проста.

Аркадій Фролов, директор Українського центру грипу і ГРЗ:

- Правда, мені частенько дорікають: мовляв, професор зі всіма цими званнями, а рекомендуєш цибулю і часник. Це - надійні засоби. Застосовуйте їх, не соромлячись реакції оточуючих.

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