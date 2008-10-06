П`ять причин відмовитись від кави

1. Кава підвищує тиск і шкідлива для серця

З кавою радять бути обережними людям, які страждають від гіпертонії, - вона сильно підвищує кров`яний тиск. Крім цього італійські дослідники виявили, що людей з підвищеним тиском ароматний напій може підштовхнути до гіпертонії. Дві-три чашки кави, звичайно, не заподіють особливої шкоди, а ось пити її відрами точно не варто.

2. Кава викликає безсоння

Як уже згадувалося, кава стимулює нервову систему. Проте тут треба бути дуже обережним, оскільки підвищена кількість кофеїну викликає дратівливість і безсоння. Тому увечері краще обмежити себе в каві. Хоча знаходяться і такі люди, на яких напій діє краще за снодійне.

3. Кава залишає наліт на зубах

Якщо ви помітили, у кофеманів не дуже білі зуби. Какао-масла і важкі вуглеводи кави, а також цукор сприяють появі жовтого нальоту на зубах. Але жовтизна від кави неприємна тільки з естетичної точки зору - карієсу або хвороби ясен напій не викликає.

4. Кава підвищує рівень холестерину

Кафестол (cafestol), який міститься в каві, значно підвищує рівень холестерину в крові. Найбільше його в каві-еспрессо, каві, яка приготована в кавнику на зразок "French press" (французький прес), і "каві по-скандинавски" (таку каву варять із зерен, обсмажених на натертій часником сковорідці). Голландські учені встановили, що вживання п`яти чашок кави по-французьки в день протягом чотирьох тижнів підвищує рівень холестерину в крові на 6-8%. До речі кажучи, в каві без кофеїну теж є кафестол.

5. Кава викликає залежність

Кофеїн - наркотик. Він діє на зони мозку, що відповідають за отримання задоволення. Вегетосудинна система кофемана залежна від ароматного напою, а тому відмовляється повноцінно працювати без порції допінгу. Людина, що потрапила у залежність від кави, без вранішньої чашки улюбленого напою відчуває себе пригніченою, не в силах чинити опір сонливості, має проблеми з тиском, часто страждає від головних болів.

podrobnosti.com.ua