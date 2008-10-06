На Вінниччині протягом тижня двоє людей отруїлися грибами

У Вінницькій області протягом останнього тижня двоє людей отруїлися грибами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 1 жовтня 19-річний мешканець одного з сіл Іллінецького району внаслідок вживання грибів отримав харчове отруєння. Хлопець був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.

4 жовтня отруїлась грибами 25-річна жителька села Ракова Томашпільського району, яка теж була госпіталізована.

На сьогодні стан потерпілих задовільний.

У прес-службі ГУ МНС також повідомили, що загалом з початку року у Вінницькій області було виявлено 8 випадків отруєння грибами, жоден з яких не призвів до летального наслідку.