Школяр помер на уроці фізкультури

У Запоріжжі на уроці фізкультури під час забігу на дистанцію 100 метрів помер десятикласник. На здоров’я він не скаржився, не було зареєстровано жодних відхилень і в його медичній картці. Та коли після повторної розминки знову вийшов на дистанцію, раптом почав задихатися і, не добігши до фінішу, впав. Одразу йому на допомогу поспішила вчителька фізкультури, яка почала робити штучне дихання, а однокласники покликали медичну сестру. Невдовзі прибула й «швидка», але фельдшерська бригада не мала дефібрилятора, тобто апарата штучної вентиляції легень, і нічого не могла вдіяти. А коли приїхала реанімаційна бригада, хлопець був уже мертвий.

Коментувати цю трагічну подію медики поки що не беруться, оскільки службове розслідування не завершене. За словами заступника начальника управління охорони здоров’я міськради Неоніли Чеченець, створена спеціальна комісія. А прокуратура за фактом смерті школяра порушила кримінальну справу.

golos.com.ua