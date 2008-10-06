12 осіб отруїлися, готуючись до весілля

У Львівській області з харчовим отруєнням вже госпіталізовано 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 4-5 жовтня на Львівщині до інфекційного відділення Жидачівської райлікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовані 12 осіб, які 3 жовтня, готуючись до весілля, разом вечеряли у селі Жирово та вживали страви домашнього приготування. Всього на вечері було 20 людей.

Станом на сьогоднішній ранок постраждалі знаходяться в задовільному стані.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Попередня причина отруєння – порушення технології приготування та зберігання продуктів у домашніх умовах.