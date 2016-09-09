У 90% дітей, які проживають в інтернатах, є живі батьки - статистика

Як повідомляє прес-служба голови держави, Кулеба зауважив, що це перший закон, поданий главою держави, що був прийнятий Верховною Радою у новому політичному сезоні.

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«Зараз в українських закладах інституційного догляду проживає близько 104 тис. дітей, з них тільки 10% - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 90% - це діти, у яких є батьки. З різних причин вони живуть в інтернатних закладах, але не отримують достатньої підтримки та турботи», - сказав Кулеба.

За його словами, наставництво є одним із сучасних методів підготовки вихованців інтернатів до самостійного життя, який практикується у багатьох країнах світу. В Україні він реалізується вже 7 років як проект «Одна Надія». За цей час наставники змінили долі більше тисячі дітей.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо запровадження інституту наставництва.

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Законом визначається, що наставництвом є добровільна безоплатна діяльність з надання дитині, яка проживає в інтернаті, індивідуальної підтримки та допомоги у підготовці до самостійного життя. Наставником дитини зможе бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації таких дітей та уклала договір про наставництво.

Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування чи оздоровлення, а також спілкуватися з дитиною поза цими місцями, у тому числі запрошувати дитину у свою сім′ю у вихідні дні, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку.