Кожна третя цигарка в світі викурюється в Китаї

Більше 80-ти мільйонів жителів Китаю можуть померти в найближчі 25 років від хвороб легенів, стверджують американські дослідники.

Такі невтішні прогнози вчені пов`язують з різким збільшенням числа курців, а також широко поширеною в Китаї практикою використання вугілля і дров для приготування їжі і опалювання будинку.

Співробітники Гарвардської школи охорони здоров`я (The Harvard School of Public Health) вивчили дані за останні 5 років і спрогнозували ситуацію на найближчу чверть століття.

За ці 30 років, підрахували вони, від легеневих захворювань близько 83 мільйонів китайських громадян можуть померти ранньою смертю.

Відомо, що хвороби органів дихання вже сьогодні є головною причиною передчасної смертності в Китаї. Але цього разу дослідники попереджають, що число таких смертей буде рости швидкими темпами.

При цьому підкреслюється, що більшості ранніх смертей можна запобігти.

За даними Гарвардської школи охорони здоров`я, зараз в КНР палить приблизно половина чоловічого населення і є побоювання, що значно зросте і кількість жінок, які палять.

news.bbc.co.uk