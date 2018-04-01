Мобільна загроза

Упродовж останніх десяти років кількість мобільних телефонів в українців невпинно зростала. За перше півріччя 2008 року українці придбали близько 3,9 млн пристроїв. Разом із кількістю телефонів зростає і мережа, яка включає в себе багато базових станцій. Але ж перші та другі дива техніки і є джерелами електромагнітного випромінювання.

У межах норми

У світі існує спеціальний параметр, що визначає безпеку стільникових телефонів. Це SAR (Specific Absorption Rates) – питомий коефіцієнт поглинання, який вимірюється у ватах на кілограм. Ця величина визначає енергію електромагнітного поля. У Європі допустиме значення випромінювання становить 2 Вт/кг. У США більш суворі обмеження: федеральна комісія зі зв’язку сертифікує лише ті стільникові апарати, SAR яких не перевищує 1,6 Вт/кг.

«В Україні, у принципі, встановлені чи не найжорсткіші у світі норми рівня електромагнітного випромінювання, – каже Олександр Штиль, завідувач лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів центральної санітарно-епідеміологічної станції при Міністерстві охорони здоров’я. – Це 2,5 мікровата на квадратний сантиметр. Такі гігієнічні норми розробили фахівці Інституту гігієни та медичної екології АМНУ. Проте усі мобільні телефони завозять до нас із-за кордону. В інструкціях до них вказують саме рівень SAR. Попри те, що у нас інший принцип нормування (той самий мВт/ кв. см), купуючи мобільний телефон, слід звертати увагу на рівень SAR».

Однак Олександр Штиль вважає, що мобільні телефони шкідливі для здоров’я населення, тому ними слід користуватися якнайменше. Зі своїм колегою не погоджується Юрій Думанський, завідувач лабораторії гігієни електромагнітних випромінювань того ж Інституту. «Стільниковий зв’язок в Україні цілком безпечний, – запевняє він. – Перш за все тому, що базові станції встановлюються згідно з усіма гігієнічними вимогами. Інша справа, коли власне телефонні апарати не проходять гігієнічну сертифікацію. У такому разі це може впливати на організм людини. У нас до певної міри спостерігається безконтрольність ввозу цієї продукції, тому ми не можемо на 100% стверджувати, що мобільні телефони безпечні. В ідеалі, кожен телефон має пройти сертифікацію. Для цього роблять виміри електромагнітного випромінювання у спеціальній камері, результати вкладають у формулу, а після розрахунків дані порівнюють з певним нормативом. Якщо все гаразд, то це означає, що цей телефон може використовуватись абонентом протягом певного часу на добу. Однак багато телефонів не потрапляють на подібну експертизу».

Від безсоння до раку

Вчені повсякчас намагаються довести, що стільниковий зв’язок шкідливий для людського організму.

Ось останні аргументи. У серпні цього року науковці з університету Вейна у Мічигані, США, дійшли висновку, що мобільні телефони провокують безсоння. «Випромінювання мобільних телефонів активує стресорну систему мозку і, як наслідок, людині стає складніше розслабитися і заснути», – наголошує вчений Бенгт Арнетц.

Але, виявляється, порушення сну – це лише квіти. Ягідки можна назбирати, простеживши історію звинувачень на адресу мобільного зв’язку. Поки одні порівнюють залежність від стільникового зв’язку із залежністю від нікотину, інші називають «мобілки» серед ймовірних причин захворювання на рак.

Це доводять досліди на... жабах. У московському Інституті біофізики вчені провели такий експеримент: у приміщення з високочастотним електромагнітним полем посадили жаб на 5–10 хвилин. Виявилося, що навіть при не надто високому опроміненні у кожної другої тварини зупинялося серце.

«Телефон випромінює більше, ніж базова станція, тому що базова станція знаходиться далеко, а телефон безпосередньо біля голови, – пояснює Думанський. – Апарат впливає передовсім на центральну нервову систему, тобто на мозок, а після цього на решту органів. Тому стаються зміни в серцево-судинній, імунній, ендокринній системах всього організму людини. У результаті можуть виникати різні захворювання. Крім того, мобільний телефон викликає втому, дратівливість, падіння зору, впливає на статеву систему. І це – доведений фахівцями факт».

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), постійний вплив електромагнітного поля викликає порушення роботи не лише серцево-судинної та нервової систем, а й послаблює репродуктивну функцію, сприяє передчасному старінню організму людини. Також мобільні телефони – ймовірна причина розвитку астми та екземи. «Телефономанія» підвищує ймовірність руйнування клітин крові. А ось шведські вчені запевняють, що використання стільникових телефонів протягом десяти років і більше може призвести до утворення доброякісної пухлини слухового нерва.

Заходи безпеки

«Чи впливають мобільні телефони на появу онкологічних хвороб, достеменно ще не встановлено, – каже Олександр Штиль. – Принаймні за інформацією, яку оприлюднила ВООЗ, мобільний телефон не входить у перелік предметів, що можуть спричинити виникнення онкозахворювань. Однак заради безпеки носити мобільний телефон у кишенях не рекомендують. Його не слід класти на тумбочку біля ліжка, тому що весь час відбувається з’єднання з базовою станцією, і навіть коли ви не розмовляєте по телефону, він все одно випромінює електромагнітні хвилі. Не рекомендують носити телефон у нагрудній кишені, тому що остання, як правило, пришита з лівого боку, тобто біля серця».

Також треба пам’ятати, що мобільні телефони перетворюються на небезпечну зброю під час грози.

Ще одна «мобільна» загроза: телефон – справжній магніт для шкідливих мікробів та бактерій, які можуть спричинити, зокрема, хвороби шкіри.

Насправді, варто знати лише одне правило розумного користувача – «без фанатизму», адже від використання мобільного телефону сьогодні навіть за порадою найавторитетнішого лікаря не можуть одразу відмовитися 3,3 мільярда людей!

Олександр ШТИЛЬ, завідувач лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів центральної санітарно-епідеміологічної станції при Міністерстві охорони здоров’я

Дитячий організм більш схильний до негативних впливів і менш стійкий до них. До речі, у санітарних вимогах до кожного мобільного телефону сказано, що ним не треба користуватися неповнолітнім особам та вагітним жінкам. Недарма ж в Англії заборонено користуватися мобільними телефонами дітям до шести років.

Тетяна Катриченко

«Главред»