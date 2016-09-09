Уряд виділив понад 183 млн грн на лікування українців за кордоном

Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.

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Уряд здійснив перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2016 рік, збільшивши видатки за програмою «Лікування громадян України за кордоном» на суму 183,8 млн грн. Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на фінансування зазначеної програми було передбачено 203,9 млн грн, що задовольнило потребу лише на 57,5% та дозволило здійснити оплату лікування за кордоном 75 осіб. Нині, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, на обліку перебуває ще 46 осіб, що потребують лікування за межами країни. Збільшення фінансування програми дозволить забезпечити їх лікування.

Як відомо, до зарубіжних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводуонкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.