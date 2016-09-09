З Луганської області на відпочинок до Австрії відправилися 37 дітей

Як повідомляє департамент масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, у проводах дітей взяли участь представники Луганської ВЦА на чолі з заступником голови Ольгою Лішик.

Майже два тижні, з 10 по 21 вересня, діти проведуть у Федеральній землі Верхня Австрія. До складу групи входять діти з родин загиблих і поранених учасників АТО, переселенців, а також вихованці Новоайдарської школи інтернату І-ІІІ ступенів.

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«Ця подорож стала можливою завдяки плідній співпраці Посла Австрії в Україні пані Герміне Поппеллер та Луганської облдержадміністрації. Наша спільна мета – не лише оздоровити дітей, а дати їм можливість побачити інші країни», - зауважила Лішик.

Усі витрати на проїзд, проживання, харчування та організацію екскурсій фінансуються за рахунок австрійської сторони.