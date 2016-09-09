ООН закликає уряд України розробити стратегію щодо вирішення проблем переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

"Я закликав уряд України сформулювати всеохоплюючу стратегію вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, я заохотив уряд активізувати зусилля, щоб сприяти вирішенню проблем переміщених з окупованої території Донбасу і Криму осіб", - сказав Бейяні.

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*** Станом на 5 вересня 2016 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 709 083 переселенці або 1 384 889 сімей з Донбасу і Криму.