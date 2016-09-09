Україна та Китай продовжуватимуть співпрацю у сфері охорони здоров’я

Сторони підписали Протокол щодо тісних українсько-китайських відносин стратегічного партнерства та співпраці у напрямках: охорони та збереження здоров’я літніх людей, матері та дитини; співробітництва у галузі розвитку медичної науки та підготовки медичних кадрів; співробітництва у галузі розвитку в Україні традиційної китайської медицини; реалізації спільних медичних проектів у рамках реалізації ініціативи «Економічний пояс Великого шовкового шляху»: налагодження обміну інформацією в сфері інфекційних та неінфекційних захворювань, розвитку спільних наукових досліджень в охороні здоров’я.

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У рамцях співпраці раніше створено Координаційну раду у сфері традиційної китайської медицини (2013 рік), підписаний Меморандум про співробітництво між Всеукраїнською Асоціацією Східної Медицини і Всесвітньою Федерацією об’єднань традиційної китайської медицини (2015 рік), триває робота стосовно концепції пілотного проекту зі створення в Україні лікувального центру з можливостями застосування традиційної китайської медицини.

Четверте засідання Підкомісії за попередніми домовленостями відбудеться у 2018 році в КНР.