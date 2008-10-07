Щоб краще думати, необхідно відпочивати

Психологи школи Келлог при Північно-Західному університеті в США, університеті Торонто в Канаді і Radboud University в Нідерландах переконані, що нетривала перерва в роботі допоможе інтелектуальним працівниками більш продуктивно мислити.

Учені особливо відзначили, що легкі питання можна вирішувати при постійному розумовому навантаженні, а складніші проблеми краще вирішувати, відриваючись на деякий час для відпочинку.

Для підтвердження свого припущення експерти провели дослідження. Для цього були запрошені добровольці, яким пропонувалося пройти тест, що визначає творчий потенціал особистості.

Добровольці повинні були придумати по три слова і четверте слово, що об`єднувало ці три за змістом. Наприклад, якщо три представлені слова були "сир", "трава" і "очі", то правильною відповіддю вважалося додавання прикметника "зелений": сир з цвіллю, зелень трави і зелений колір очей.

Слідом за цим тестом частина учасників продовжувала виконувати це завдання, а частина перейшла до виконання абсолютно іншого. Потім, після п`ятихвилинного інтервалу обидві групи брали участь в лексичному тесті, який полягав в тому, що людям показували декілька карток із словами і треба було щонайшвидше вказати на англійські слова. Ці картки містили і відповіді на попередні словесні завдання, до яких учасники поверталися під кінець лексичного тесту.

Підводячи підсумки дослідники визначили, що учасники краще виконували завдання, коли міняли діяльність.

Виходячи з отриманих даних, психологи зробили висновок, що людині простіше приймати лінійні, аналітичні рішення. А вирішуючи складні завдання, для більшої результативності, людині краще періодично відволікатися.

likar.info