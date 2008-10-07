Профілактика раку грудей існує

Професор Валері Берал з Оксфорда, що вивчила причини величезної кількості випадків виникнення раку, заявила, що не сумнівається в тому, що рак молочної залози найчастіше викликається відсутністю гормональних змін, пов`язаних з народженням дитини. "Нам вже відомо достатньо про причини виникнення раку молочної залози, щоб створити профілактичну вакцину", - заявила вона.

Берал засудила деяких учених, які виступають за пошук нових ліків проти раку, але що не достатньо серйозно займаються профілактикою захворювання.

В інтерв`ю лікар заявила, що, не дивлячись на те, що показники смертності скоротилися завдяки новим лікам і ранній діагностиці, великій кількості жінок доводиться проходити через хірургічне втручання і хіміотерапію.

"Гени також грають деяку роль у виникненні ракових захворювань, - говорить професор. Пологи і грудне вигодовування - ось що захищає жінку від ризику захворювання на рак молочної залози".

"Чим більше у жінки дітей і чим довше вони на грудному вигодовуванні, тим менше у неї ризик виникнення раку молочної залози. Для жінок в розвинених країнах, де в сім`ях мати одну дитину - це норма, в шість разів більший ризик виникнення раку, ніж у жінок з провінційних районів Азії, з великою кількістю дітей".

"Звичайно, зараз неможливо змусити жінку народжувати по 6-10 дітей. Але чому ми не думаємо про імітацію наслідків пологів?" - сказала вона.

"Ми не знаємо, яким чином це відбувається, і ніхто це не досліджує", - говорить медик.

Берал є директором підрозділу епідеміології раку Оксфордського університету.

Її робота, що фінансується Інститутом досліджень раку Великобританії, використовує велику кількість статистичних даних для виявлення ознак або наслідків, що впливають на ризик виникнення раку молочної залози.

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