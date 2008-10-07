Чоловіча депресія протікає важче, аніж жіноча?

Пригнічений стан у сучаних чоловіків не є рідкістю. Нині депресія, за словами лікаря, — один із найпоширеніших психічних розладів.

Восени чоловіки страждають від депресії не рідше, ніж слабка половина. Проте ця недуга у сильної статі інколи протікає значно важче, ніж у жінок. Чоловіки схильні замикатися в собі та рятуватися алкоголем.

Пригнічений стан у сучаних чоловіків не є рідкістю. Нині депресія— один із найпоширеніших психічних розладів. Причому чоловіки у такому стані частіше вдаються до самогубства. Тож нехтувати симптомами не варто.

Розпізнати депресію можна за погіршенням настрою. — Тоді нічого не хочеться робити, з’являється якась “загальмованість”. Людина не бачить причин для радощів, все робить мовби через силу, не отримуючи задоволення від того, що раніше тішило. Дехто може навіть втрачати апетит.

Найчастіше депресії переслідують людей середнього віку.

Перший пік наступає після 30-ти, другий — після 50 років. Спричиняти депресію в чоловіків можуть сильний стрес чи якесь потрясіння.

Причиною депресії може бути розлучення. Насправді, чоловіки часто розлучення переживають важче, аніж жінки, — помітив психіатр. — Хоча загалом, скільки триватиме такий безрадісний стан, залежить від характеру людини і обставин, які цю ситуацію спричинили.

Інші можливі причини депресії — втрата близької людини, звільнення з роботи, проблеми у бізнесі, а також будь-які інші значні неприємності. У таких випадках недуга зазвичай минає тоді, коли ситуація виправляється.

Трапляється, депресія виникає й через невеличкі неприємності або дрібниці, які в інших людей навіть найменшого занепокоєння чи хвилювання не викликали б.

Поштовхом до невротичної депресії може стати навіть грубе висловлювання, кинуте на твою адресу на вулиці, чи навіть штовханина у переповненій маршрутці.

Це начебто дрібниці, але вони зачіпають у чоловіків той бік особистості, який є найболючішим. Загострити проблему може занижена самооцінка. Людина ніби отримує підтвердження своєї, звісно ж, уявної нікчемності.

Часто депресія у чоловіків виникає на грунті страху за своє здоров’я. Представники сильної статі, які надто переймаються власним здоров’ям, іноді тим самим наражають себе на небезпеку появи справжньої хвороби.

Справжньою бідою є те, що чоловіки знімають депресію алкоголем. Боротися з недугою у такий спосіб лікар якраз не радить. Адже алкоголь лише тимчасово знімає стрес, але врешті сам стає потребою. Це лише обтяжує перебіг хвороби.

При будь-якій депресії, якщо людина відчуває, що самостійно її позбутися не може, необхідно звертатися до спеціалістів. Насамперед лікарі мають з’ясувати характер недуги і обставини, що її спричинили. Залежно від цього призначають лікування. Головне — не нехтувати депресію. Адже іноді цей стан сягає такої кризи, що людина робитиме необдумані вчинки, перестане їсти, спілкуватись з людьми і може навіть покінчити із життям.

20minut.ua