Тернопільщина: через отруєння госпіталізовано уже 20 дітей

У Тернопільській області внаслідок отруєння у дитсадку в Скалаті госпіталізовано уже 20 дітей (2002 та 2003 р.н.) і троє дорослих.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного Управління МНС, в інфекційному відділенні Скалатської районної лікарні перебувають 11 дітей і троє дорослих, ще 9 дітей - в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Стан хворих лікарі характеризують як задовільний. Усім їм виставлено діагноз “Дизентерія Зоне”. Ще 5 дітей перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

Як повідомляв УНІАН, стосовно керівників дитсадка у Скалаті Підволочиського району, де було зафіксовано масове захворювання на дизентерію, на початку жовтня порушено кримінальну справу. Працівники прокуратури встановили, що масове отруєння спричинило те, що працівники дитсадка допустили вживання дітьми продуктів, які не відповідають вимогам санітарних норм та не пройшли обов‘язкової сертифікації.