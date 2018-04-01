Як не залежати від примх погоди

Сучасне життя повне стресів, і це в першу чергу впливає на зниження імунітету. У таких умовах будь-яка дрібниця, навіть щонайменша зміна погоди, може негативно позначитися на самопочутті.

Причому якщо раніше наближення чергового циклону відчували на собі лише літні і хворі люди, то тепер дискомфорт відчувають навіть люди абсолютно здорові. Особливо це стосується городян, які в порівнянні з сільськими жителями значно чутливіші до примх погоди.

Людина-барометр

Чому ж людське тіло таке чутливе до змін погодних умов? З погляду фізики, людина — це всього лише електромагнітний контур, і якщо міняється зовнішнє поле (що буває, наприклад, під час різких перепадів тиску або магнітних бурь), то відразу ж відбуваються і внутрішні зміни.

Учені стверджують, що встановлення нової погоди позначається на всіх органах нашого організму. Коли організм адаптується до умов, що змінилися, в чергу змінюється тонус судин, які намагаються зберегти кров`яний тиск на колишньому рівні.

Група ризику

Особливо залежні від метаморфоз погоди люди з серцево-судинними захворюваннями. Серед найбільш вразливих — хворі з порушенням серцевого ритму, вегетосудинною дистонією, а також гіпертоніки і гіпотоніки. За словами медиків, під час магнітних бурь число інфарктів і інсультів практично подвоюється! У дні з низьким атмосферним тиском кров`яний тиск у гіпотоніків падає ще нижче, що викликає напади слабкості, роздратування, сонливості.

Гіпертоніки ж страждають при підвищенні вологості повітря і наближенні фронту високого атмосферного тиску. Не позаздриш і хворим на вегетосудинну дистонію: через патологічні зміни в їх судинах, вони взагалі реагують на будь-які коливання в природі.

У групу «метеоризику» входять також люди з різними хронічними захворюваннями, наприклад нервової, сечостатевої або імунної системи. До речі, чим сильніше розлад організму, тим раніше людина починає передчувати зміну погоди: не за дві години до початку снігопаду або магнітної бурі, а за добу або дві.

Стати «нечутливим»

Проте не все так сумно. Приклавши старання, можна звести прояви метеочутливості до мінімуму або виключити їх зовсім.

Що ж для цього вам слід зробити?

Займіться лікуванням основного захворювання, адже зміна погодних умов завжди посилює наявні недуги, нехай навіть тільки на якийсь час.

Перевірте щитовидну залозу: дефіцит йоду в організмі сприяє посиленню метеореакцій.

Зміцнюйте нервову систему. Якщо перепади погоди викликають у вас пригнічений настрій, апатію або сум, почніть приймати звіробій — це відмінний природний антидепресант, який, правда, не рекомендується гіпертонікам.

Зменшіть або взагалі припиніть споживання напоїв, що містять кофеїн. Щоб позбавитися безсоння, покладіть в подушку трохи трави валеріани. Можна також вдатися до ароматерапії: масла лаванди, лимона і апельсина знімають втому і піднімають настрій.

Підтримайте імунну систему адаптогенами: женьшенем, левзеєю, лимонником китайським і вітамінами С і Е. Підуть на користь і заняття спортом, наприклад бігом або ходьбою, які відмінно тренують судини і зміцнюють вегетативну нервову систему. Хорошою зарядкою для судин є також холодні обливання і контрастний душ.

Харчуйтеся повноцінно: не сидіть на дієтах, але і не об`їдайтеся. Обов`язково включіть в свій раціон буряк, родзинки, курагу і чорнослив, апельсини, свіжу зелень, горіхи, цибулю, часник, мед і прополіс.

У будь-яку погоду проводьте якомога більше часу на свіжому повітрі.

Стежте за прогнозом погоди: напередодні несприятливих днів обмежте навантаження — як розумові, так і фізичні.

Якщо ви гіпертонік, в холодну погоду перед виходом на вулицю постійте якийсь час в під`їзді — вам потрібно поступово звикати до холоду.

Якщо ви гіпотонік, завжди починайте свій день із зарядки, щоб активізувати кровообіг. Ваш порятунок від примх погоди — в русі.

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