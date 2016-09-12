В Україні цього року зафіксовано вже понад 100 спалахів інфекційних хвороб

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, на сьогодні внаслідок спалахів постраждало 2100 осіб, з них 956 дітей (45,9%), за аналогічний період 2015 року постраждало 1078 осіб, з них 539 дітей (50%).

У серпні 2016 року було зареєстровано 12 спалахів інфекційних захворювань, під час яких постраждало 195 осіб, з них 78 дітей (40 %). Спалахи реєструвались на 8 адміністративних територіях: Кіровоградській області – 3, Івано-Франківській, Київській – по 2, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській областях та м. Києві по одному випадку.

Читайте такожЯк уникнути гострих кишкових інфекцій - рекомендації медиків

За попередніми даними етіологічний фактор встановлено при розслідуванні 5-ти спалахів, що становить 41,6 %, зокрема, у 2-х випадках виділено сальмонели, рота- та ентеровіруси, інші збудники – у 3-х випадках, збудник не виділено у 2-х випадках (16, 7%).

Основний фактор передачі – харчовий. Щодо спалаху, який виник у Миколаївській області серед мешканців 3-х селищ, де зареєстровано 62 випадки захворювання з попереднім діагнозом «Ентеровірусна інфекція?» та у переважної більшості постраждалих захворювання протікає по типу гострої респіраторної інфекції з висипкою без ознак кишкової інфекції, епідеміологічне розслідування триває.

За місцем виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій:

із закладами ресторанного господарства пов’язано 6 спалахів із загальною кількістю захворілих - 91 особа, серед яких 4 дитини;

з приготуванням страв у домашніх умовах пов’язано 2 спалахи, під час яких постраждало 12 осіб, у тому числі 5 дітей;

в організованих дитячих колективах зареєстровано 3 спалахи із загальною кількістю постраждалих – 30 осіб.

Читайте такожУ Дніпропетровській області з початку року через кашлюк померли четверо немовлят

З метою виявлення причин та умов, що призвели до виникнення і поширення інфекційних хвороб, спеціалісти Держпродспоживслужби взяли участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань. У ході проведених розслідувань встановлено, що основними причинами, які сприяли виникненню спалахів, були грубі порушення санітарного законодавства, а саме: технології приготування страв, термінів та температурного режиму при зберіганні сировини та готової продукції, дезінфекційного режиму, правил особистої гігієни особами, які брали участь у приготуванні страв, не дотримання товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів та придбання продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі. Крім того, було встановлено, що у більшої частини підприємств громадського харчування на момент перевірки була відсутня супровідна документація, що засвідчує якість і походження продуктів харчування, які використовувалися для приготування страв. Транспортування продуктів здійснювалось неспеціалізованим транспортом з порушенням температурного режиму.

За результатами виявлених порушень поінформовано прокуратури областей, керівникам об’єктів надано пропозиції щодо їх усунення, ініційовано проведення засідань комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям відповідних рішень, встановлено контроль за їх виконанням.

Посилено проведення санітарно-освітньої роботи серед населення щодо профілактики гострих кишкових інфекцій.