24 жовтня пройде міжнародний симпозіум з проблем серцево-судинних захворювань

24 жовтня 2008 року в місті Бориспіль Київської області відбудеться Міжнародний науковий симпозіум «Сучасні профілактичні та реабілітаційні технології в кардіології».

Як повідомили УНІАН у компанії «Макс-Велл», під егідою якої проходитиме захід, в симпозіумі візьмуть участь кращі фахівці України, США і Європи у галузі медицини. Співорганізатори заходу: Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров`я України, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска», Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика і Комітет з охорони здоров`я Американської торгової палати в Україні, Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр «Макс-Велл».

Основна мета симпозіуму — обмін науковою інформацією про зв`язок інфекційних і серцево-судинних захворювань. Зокрема, заплановано три теми в роботі форуму: вплив вірусних інфекцій, зокрема ВІЛ, на розвиток атеросклерозу, інфаркту міокарду та інших серцево-судинних захворювань; роль латентних інфекцій у патогенезі серцево-судинних захворювань; сучасні підходи до діагностики і лікування серцево-судинних захворювань.

«Неординарною подією в рамках симпозіуму стане перший і єдиний в Україні майстер-клас виконавчого директора науково-дослідного інституту серцево-судинних захворювань Науково-дослідного центру MedStar (США), доктора Стефена Е. ЕПСТІНА, який відбудеться 23 жовтня», - наголошується в повідомленні.

У компанії нагадують, що доктор С.ЕПСТІН є автором і співавтором понад 500 публікацій у наукових медичних рецензованих журналах. Він визнаний міжнародний авторитет у галузі ангіогенезу (процес утворення нових кровоносних судин в органі чи тканині), ролі інфекцій у розвитку атеросклерозу, вивчення і лікування серцево-судинних захворювань на молекулярному рівні, із застосуванням методів генної терапії і стовбурових клітин.

Під час майстер-класу С.ЕПСТІН детально торкнеться питання розвитку гострих коронарних синдромів, а також представить новітні молекулярні методи діагностики пацієнтів з високим ризиком виникнення інфаркту міокарду.