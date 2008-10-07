Присуджено Нобелівську премію з фізіології та медицини

Лауреатами Нобелівської премії в номінації "Медицина та фізіологія" стали дослідники з Франції Люк МОНТЕНЬЄ і Франсуаза БАРР-СІНУССІ, які працювали над вивченням вірусу імунодефіциту людини (і вперше виділили його з клітин заражених людей), а також німець Харальд цур ХАУЗЕН, який відкрив папіломавірус, що викликає рак шийки матки, повідомляє Lenta.ru.

Сума Нобелівської премії цього року становить у кожній номінації 1,3 млн. доларів.

Х.ХАУЗЕН народився 1936 року, закінчив Університет Дюсельдорфа. Зараз є почесним професором Німецького центру ракових досліджень.

Л.МОНТЕНЬЄ народився 1932 року. Він є одним із засновників Всесвітнього фонду з вивчення та запобігання СНІДу. 1983 року група вчених під керівництвом Л.МОНТЕНЬЄ виділила смертельний вірус. Ф.БАРР-СІНУССІ, яка народилася 1947 року, є директором відділу регуляції ретровірусних інфекцій в Інституті Пастера. Всі лауреати мають багато медичних нагород.

Торік премію вручили американцям Маріо КАПЕККІ і Оліверу СМІТІСУ, а також підданому Великої Британії серу Мартіну ЕВАНСУ. Вони отримали нагороди за дослідження основ введення специфічних генетичних модифікацій в організми мишей шляхом використання стовбурних клітин ембріонів. Зокрема, їм вдалося навчитися вимикати ті чи інші гени в клітинах зародка (метод назвали "генетичним нокаутом").