Розенко запевняє, що процес постачання вакцин і медпрепаратів розблоковано

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Перший раз, коли я підняв питання закупівель, три місяці тому, коли вперше переді мною прем'єр-міністр поставив завдання розібратися, що відбувається із закупівлями ліків і вакцин, в тому числі за міжнародними закупівель. Вперше я підняв це питання в травні, в 2015 році була здійснена доставка тільки 7% вакцин і препаратів, які були закуплені б півроку тому", - заявив віце-прем'єр.

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"Вперше в історії України здійснювалися міжнародні закупівлі. Рішення про міжнародних закупівлі були прийняті правильно. Було багато бажаючих завалити ці міжнародні закупівлі, щоб повернути назад корупційні схеми, які існували в МОЗ. На сьогодні розблоковано процес всіх поставок, 70% поставок вже здійснені", - заявив Розенко.

У Міністерстві охорони здоров'я України очікують, що до кінця листопада 2016 в Україну будуть поставлені всі 100% вакцин, які були закуплені через міжнародні організації.

В. о. голови МОЗ повідомила, що протягом 90 днів була проблема з розмитненням ліків для онкохворих дітей, однак зараз вона вирішена, медпрепарати будуть розмитнені до 19 вересня.