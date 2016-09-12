Фонд Ахметова продовжує програму реабілітації дітей, поранених на Донбасі

Для дітей, які потребують тривалого лікування та відновлення після отриманих травм, у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова діє програма реабілітації. У ній взяли участь 47 дітей. Ще четверо пройдуть курс оздоровлення у вересні.

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У санаторії «Слов'янський курорт» зараз проходить реабілітацію 9-річна Даша з Бахмута (Артемівська). Дівчинку було поранено 13 лютого 2015 року. Вона поверталася зі своїм другом зі школи, коли почався артобстріл в їх районі. В результаті Даша отримала осколкові поранення рук і спини, а її друг загинув на місці. Дівчинка була госпіталізована і прооперована, проте один осколок залишився в області спини. Лікарі його діставати не вирішуються.

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В санаторії Даша проходить індивідуально розроблену програму реабілітації, спрямовану на загальне оздоровлення і розробку кінцівок. Також курс спрямований на поліпшення психологічного стану дитини.

«На цьому тижні ще 4 дівчинки, отримали вогнепальні поранення за час військових дій на Донбасі, приїдуть в санаторії Бердянська на реабілітацію. Ми формуємо графік індивідуально для кожної дитини. Залежно від травм, рекомендацій лікарів, підбираємо санаторій. Реабілітація сприяє поверненню дітей до повноцінного життя», ‒ сказала Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

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Штаб надає допомогу в реабілітації за такими напрямами: лікування неврологічних захворювань; відновлення опорно-рухового апарату; відновне лікування внутрішніх органів; корекція стану після оперативного тривалого лікування; ендопротезування; протезування кінцівок і очей; адаптаційна реабілітація.

Курс реабілітації дитини становить 21 день і проходить в одному з реабілітаційних центрів Запоріжжя, Бердянська, Слов'янська чи Одеси. Для того щоб залишити заявку на проходження курсу за програмою «Реабілітація поранених дітей» необхідно зателефонувати на гарячу лінію Гуманітарного штабу по телефону 0800 509 001.