МОЗ звинувачує "Людмилу фарм" у блокуванні розмитнення ліків для онкохворих дітей

Як повідомили УНІАН у МОЗ, доставка зазначених ліків онкохворим дітям затримується через відмову ТОВ «Людмила фарм» здійснити усі необхідні митні процедури.

Міністерство охорони здоров’я України неодноразово зверталося до усіх сторін зазначеного процесу з вимогою вирішити ситуацію, що склалася з поставкою ліків, проводило наради із залученням спеціалістів Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та народних депутатів України і показувало варіанти вирішення у рамках чинного законодавства.

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9 вересня 2016 року в МОЗ було проведено чергову нараду під головуванням в.о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун за участю представників Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Служби безпеки України, ТОВ «Людмила фарм», Crown Agents, ДП «Укрмедпостач» МОЗ України, народних депутатів України Корчинської О.А. та Голуба В.В.

За результатами наради ТОВ «Людмила фарм» як власнику лікарських засобів було запропоновано здійснити передачу права власності Crown Agents, перемістивши товар на митний ліцензійний склад, звідки Crown Agents зможе відразу передати його МОЗ для швидкого забезпечення ліками онкохворих дітей.

При цьому ТОВ «Людмила фарм» було наголошено, що у разі розміщення товарів у режим митного складу застосовуватиметься повне умовне звільнення від сплати митних платежів.

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Про можливість врегулювання зазначеного питання з розміщенням лікарських засобів у режим митного складу з умовним повним звільненням від оподаткування ТОВ «Людмила фарм» було проінформовано також листом Міністерства фінансів України від 09.09.2016 № 31-11320-01-2/25726 як відповідь на спільне депутатське звернення Богомолець О.Ф., Корчинської О.А., Мусія О.С.

Однак станом на сьогодні ТОВ «Людмила фарм» не забезпечила можливість отримання ліків міністерством. Товар, як і раніше, залишається на складі тимчасового зберігання, а діти страждають від нестачі ліків.

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Mіністерство охорони здоров’я України здійснює закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення через міжнародні (спеціалізовані) організації для забезпечення державних потреб, відповідно до завдань Уряду України та згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

Однією зі спеціалізованих організацій є Королівська агенція Великобританії Crown Agents, з якою Міністерство охорони здоров’я України уклало Угоду №1 від 06.11.2015 про закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення.

У рамках закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення Crown Agents уклала з резидентом України ТОВ «Людмила фарм» контракт на поставку лікарських засобів для лікування онкохворих дітей.

Станом на 12 вересня 2016 року ТОВ «Людмила фарм» ввезло три партії лікарських засобів на загальну суму 4434165,71 доларів США, які розміщені на тимчасове зберігання на склад у зоні діяльності Київської митниці Державної фіскальної служби.

З оглядом на те, що зазначені лікарські засоби до цього часу не оформлені у митному відношенні, вони не можуть бути поставлені в державні лікарні.