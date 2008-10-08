Як захиститися від вірусів в умовах сучасного міста

Здрастуй, осінь золота, школа, робота, громадський транспорт і простудні захворювання. У нас традиція — чхати восени, до того ж колективно і не ремствуючи. А про заходи протизастудної безпеки, звичайно, більшість із нас забуває. А даремно.

Огляньтеся. Вдома, на роботі, у транспорті ми постійно устрічаємося з людьми, котрі кашляють і чхають. При цьому вони або взагалі не прикривають рот і ніс, або вдають турботу про ближнього, прикладаючи до обличчя долоню.

Як же уникнути зараження в умовах сучасного міста?

По-перше, намагайтеся уникати контактів з людьми, які вже застуджені. У транспорті намагайтеся закривати хусткою чи шарфом рот і ніс, та й очі широко не розкривайте — там теж слизова оболонка, на яку можуть осісти чужі віруси.

Якщо хтось прийшов на роботу хворий, всім колективом намагайтеся відправити його додому лікуватися. Перед виходом «у світ» змажте ніздрі оксоліновою маззю і не відвідуйте людних місць, наприклад, кіно, театр, концерт і багатолюдні вечірки.

По-друге, якщо хтось занедужав у вас удома, постарайтеся ізолювати хворого, надягніть на нього марлеву пов’язку, це простіше, ніж носити маски всім іншим членам родини. Квартиру обов’язково регулярно провітрюйте і робіть вологе прибирання.

По-третє, якщо в класі, де вчиться ваша дитина, з’явилися «діти, що чмихають» носом, потримайте по можливості своє чадо вдома хоча б тиждень. Пропущені заняття окупляться з лишком, якщо дитина не занедужає, як усі. І навчіть дитину правил протигрипозної безпеки.

Якщо ж ви відчули нездужання чи неприємні відчуття в носоглотці, не чекайте доки хвороба прогресуватиме, а відразу приступайте до лікування. І не тільки гарячим чаєм з молоком і медом, а насамперед противірусними препаратами

golos.com.ua