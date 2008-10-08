У Запорізькій області 4 людей отруїлися грибами

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, сім`я з 4 чоловік (чоловік 1976 р.н., жінка 1979 р.н. і двоє дітей - 2000р.н. і 2005 р.н.) були госпіталізовані в Пологівську центральну районну лікарню напередодні вранці з села Інженерне Пологівського району Запорізької області.

Попередній діагноз - "отруєння грибами" у госпіталізованих підтвердився. Вони проходять лікування в стаціонарі.

На сьогодні медики кваліфікують стан їх здоров`я як задовільний.

Як повідомляв УНІАН, представники екологічних організацій Запорізького регіону не раз заявляли, що з причини крайнього несприятливого екологічного становища в Запорізькому регіоні отруєння можуть викликати навіть їстівні гриби, що виросли в області.