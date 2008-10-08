Вакцина від СНІДУ з`явиться протягом чотирьох років?

Французький вчений Люк Монтанье, який відкрив вірус СНІДУ і за свої дослідження був удостоєний Нобелівської премії в галузі медицини, передбачає, що "терапевтична вакцина" від цієї хвороби з`явиться в найближчі 3-4 роки.

На думку Монтанье, лікування "чуми 20-го століття" стане можливим в найближчі три-чотири роки за умови фінансової підтримки, що продовжується.

"Лікування, швидше за все, здійснюватиметься за допомогою терапевтичної вакцини (яка перешкоджатиме розвитку хворобі у людини, що заразилася), а не за допомогою превентивних щеплень", - відзначив учений.

Співробітник Всесвітнього фонду досліджень і профілактики СНІДУ Люк Монтанье, вперше виділив вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), що викликає СНІД, в 1983 спільно з вірусологом з паризького інституту Пастера Франсуазою Барре-Синуссі.

Монтанье і Барре-Синуссі ідентифікували ВІЛ в лімфоцитах пацієнтів із збільшеними лімфовузлами на ранній стадії СНІДУ і в крові пацієнтів на пізніх стадіях хвороби.

Вони охарактеризували цей ретровірус як перший відомий лентивірус людини, грунтуючись на його морфологічних, біохімічних і імунологічних властивостях. Відкриття було однією з передумов для нинішнього розуміння біології хвороби, що викликала пандемію, яка вражає мільйони людей щорічно, і антиретровірусної терапії.

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