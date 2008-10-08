Провали в пам`яті - ознака скорочення об`єму мозку

Якщо ви іноді забуваєте місце зустрічі або ім`я знайомого, це може бути первинним симптомом втрати об`єму головного мозку, повідомляють учені Radboud University (Наймеген, Нідерланди). Неврологи перевірили мозкову роботу майже 500 людей і встановили, що короткочасна забудькуватість пов`язана із зменшенням на декілька міліметрів розміру гіпокампу - області, важливої для пам`яті, якої, в першу чергу, торкається хвороба Альцгеймера. Неврологи звертають увагу, що подібні випадкові провали в пам`яті асоціюються з погіршенням навичок мислення.

Учасники дослідження з успіхом проходили регулярні тести на виявлення інтелектуальних здібностей і не мали ознак недоумства, так само як і не було відмічено втрати нейронних зв`язків, проте скорочення гіпокампу продовжувалося протягом тривалого періоду. Поступово цей процес негативним чином позначався на пам`яті і розумовій діяльності, підвищуючи вірогідність часткової амнезії. При виявлених проблемах з пам`яттю лікарі радять відразу звернутися до фахівця і провести сканування головного мозку, щоб попередити розумову дисфункцію.

ami-tass.ru