Українські фахівці взяли участь у конференції з питань біологічної безпеки у Токіо

Українські фахівці домовились про план спільних заходів по біобезпеці у рамках ініціативи «Глобальний порядок денний з питань безпеки здоров'я» у рамках глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, українське питання стало фокусом події і отримало велику увагу. Під час зустрічі експерти МОЗ презентували пріоритети України у галузі біологічної безпеки та захисту. Вони представили стан реалізації проектних пропозицій України, розроблених на попередніх засіданнях робочої групи глобального партнерства протягом 2014-2016 років.

Українська делегація заручилася підтримкою американської сторони у втіленні проектів за участі Агентства зі скорочення військової загрози міністерства оборони США та Центрів з контролю і профілактики захворювань США.

Ключовими темами обговорення та майбутніх двосторонніх проектів стали гармонізація національного законодавства України з міжнародними нормами, приведення системи лабораторій біологічної безпеки та захисту у відповідність зі світовими стандартами.