Порошенко: на окупованому Донбасі рівень безробіття сягає 80%, у лікарнях - безлад
13:15, 13 вересня 2016Країна
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У тимчасово окупованих районах Донбасу рівень безробіття сягає майже 80%.
На окупованих територіях – безробіття майже 80%, знущання над людьми, людьми похилого віку, безлад в лікарнях, дитячих садках / Радио Свобода
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії вручення ключів від квартир військовослужбовцям у Дніпрі.
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«Ми мали продемонструвати і демонструємо кардинальну відмінність між тим, що відбувається на окупованих територіях – безробіття майже 80%, знущання над людьми, людьми похилого віку, безлад в лікарнях, дитячих садках», - сказав він.
«На звільненій території ми робимо максимум можливого для того, щоб відновити мирне життя українського Донбасу», - зауважив президент.
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