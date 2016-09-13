Порошенко: на окупованому Донбасі рівень безробіття сягає 80%, у лікарнях - безлад

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії вручення ключів від квартир військовослужбовцям у Дніпрі.

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«Ми мали продемонструвати і демонструємо кардинальну відмінність між тим, що відбувається на окупованих територіях – безробіття майже 80%, знущання над людьми, людьми похилого віку, безлад в лікарнях, дитячих садках», - сказав він.

«На звільненій території ми робимо максимум можливого для того, щоб відновити мирне життя українського Донбасу», - зауважив президент.